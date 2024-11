A gyorshajtók között volt szerb, osztrák és szlovák rendszámú autó vezetője, valamennyien bírságot kaptak. A szabálytalankodók között volt, aki nem kötötte be a biztonsági övet, más vezetés közben kézben tartott telefonon beszélt, és volt több nem megfelelően kivilágított autó is. Hasonló akcióra a jövőben is számíthatnak a járművezetők Halason.