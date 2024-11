Életet menthet a füstérzékelő

Az ezredes arról is beszélt, hogy miért fontos időben észlelni a lakástüzet. Azt tapasztalták, hogy az olyan helyeken, ahol nem volt füstérzékelő, és tűz ütött ki, sokszor későn észlelték a problémát, és az ajtó közelében, a menekülés során estek össze holtan az áldozatok. A füstérzékelő annyira időben jelez, hogy az lehetőséget biztosít a kijutásra. Azt is elárulta Gyapjas ezredes, hogy elég egy lélegzetvétel a 150 Celsius-fok feletti hőmérsékletű levegőből, hogy a légzőrendszer helyrehozhatatlanul károsodjon. Ez az az érték, amikor még ha kijut is az illető, akkor is menthetetlen állapotba kerül.

Gyapjas ezredes hangsúlyozta, hogy a füstérzékelő nem helyettesíti a szénmonoxid érzékelőt, és fordítva, ezért mindkettő ajánlott az otthonok biztonsága érdekében.

Tóth Imre tűzoltó alezredes a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vármegyei tűzoltósági felügyelője a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a vármegyében az előző fűtési szezonban összesen 204 alkalommal keletkezett lakóépületekben tűz, ez 24 esetben kéménytűz volt. Ezzel szemben 2024-ben eddig már 276 lakástűz volt a vármegyében. Ebből 10 alkalommal végeztek tűzvizsgálati eljárást, melyből leszűrhető, hogy a leggyakoribb keletkezési okok az elektromos energia, a nyílt láng, a tüzelő-fűtő berendezés szakszerűtlen használata, valamint a főzés során ottfelejtett étel. A kampány során bemutatott füstérzékelőknek hatására jelentősen lecsökken a füst észlelésének időtartama, amivel tragédiákat és jelentős károkat lehet megelőzni – hangsúlyozta Tóth alezredes, aki rámutatott: kiemelt figyelmet kell fordítani a tüzelő-fűtő berendezésekre, melyek rendszeres, szakszerű ellenőrzése nagyon fontos, és a típusnak megfelelő fűtőanyag alkalmazása. Ezt az elővigyázatosságot nem pótolja a füstérzékelő. Figyelmeztetett: nem szabad kommunális hulladékot, építési törmeléket és lakkozott-festett felületű anyagot tüzelésre használni, mert azok koromként lerakódnak a kéményben és meggyulladhatnak.