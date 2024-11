A Bács-Kiskun vármegyei nyomozók eljárást indítottak a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján. A rendőröknek olyan információ jutott a birtokába, hogy egy 45 éves kunfehértói férfi augusztus óta kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik. Ráadásul az illegális szert a lakásához közeli erdőben elásta egy műanyag dobozban. A rejtekhelyet faágakkal jelölte, így találta meg alkalomadtán. A rendőrök a férfi otthonához vonultak október 10-én, és átkutatták. Az erdőben bruttó 1997 gramm növényi törmeléket találtak és foglaltak le, ami a cannabis gyorstesztre pozitív lett. A férfit előállították és gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették kábítószer-kereskedelem miatt. A rendőrök kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

Az erdőben rejtette el a drogot a díler

Fotó: Shutterstock

Ezzel egy időben lecsaptak a fogyasztókra is a nyomozók, ugyanis gyanújuk volt arról, hogy egy 28 és 32 éves helybéli, valamint egy 53 éves bajai férfi vásárolt a dílertől. Az ő otthonaikban is kutattak, a legfiatalabbnál pedig 4 darab, cserépbe ültetett, kábítószergyanús növényt, valamint a termesztésükhöz szükséges eszközöket találtak és foglaltak le. Fény derült arra is, hogy a drogot egy évvel idősebb bátyja termesztette. A testvérpárt kihallgatták kábítószer birtoklása miatt. A lefoglalt anyagokat szakértő vizsgálja – írja a police.hu.