Sorban érkeztek a bejelentések 2022 szeptemberétől arról, hogy Kecskeméten és környékén építés alatt lévő házakba törtek be ismeretlen tolvajok. Az elkövetők mindent elvittek, ami csak mozdítható volt: fürdőszobai és gépészeti szerelvényeket, szanitereket, kompresszort, kerti garnitúrát, magasnyomású mosót, padlóburkolatokat, porszívót, hangszórót és több tucat szerszámgépet. Volt, ahol a pince zárjának letörésével jutottak hozzá a zsákmányhoz és olyan is, ahol a garázs vagy az egyik szoba ajtaját feszítették fel, hogy bejussanak. Az ellopott holmik értéke megközelítette a 10 millió forintot – írja a police.hu.

Több lakatlan házat is kifosztottak

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Tavaly májusban kecskeméti és lakiteleki telephelyekre is betörtek. Két telepről áramfejlesztőt vittek el, a másiknál pedig teherautók, vontatók üzemanyag tartáját fúrták ki és vitték el belőle a gázolajat. Több jármű villamosvezetékét is kivágták, majd ellopták. A kár ezeknél az esetek is jelentős volt, a 10 millió forintot is meghaladta.

A rendőrök nyomozócsoportot állítottak fel és adatgyűjtést folytattak, valamint elemezték a térfigyelő és biztonsági kamerák felvételeit, a bizonyítékok pedig azt mutatták, hogy egy 56 és egy 54 éves férfi felelős a lopásokért. A bűncselekmények miatt gyanúsítottként hallgatták ki a duó tagjait, akik ekkor már letartóztatásban voltak más ügy miatt. A nyomozás során átkutatták a gyanúsítottak otthonait, egyikük vácszentlászlói lakásában pedig megtalálták az ellopott dolgok egy részét, amit lefoglaltak és visszaadtak a tulajdonosának. A nyomozást a napokban befejezték és megküldték az iratokat az ügyészségnek vádemelési javaslattal.