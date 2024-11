A 26 éves férfi először egy autót kötött el az egyik bajai panzió elől október 20-án este. A sértett tusolt, amikor a tolvaj belopódzott a lakásba, és ellopta a szekrényről a kocsi indítókulcsát, majd elvitte azt. A fürdés után boltba indult a férfi, amikor észrevette, hogy nem áll az autó az épület előtt, ezért értesítette a rendőröket.

Több autót is elkötött a férfi

Fotó: Shutterstock

A nyomozók adatgyűjtésbe kezdtek és tanúkat hallgattak ki, aminek eredményeként pár órán belül előkerült a gépkocsi és a tolvaj is. Kiderült, hogy az elkövető szintén a panzió egyik lakója, ezért könnyedén meg tudta szerezni a kulcsot. Ráadásul az autóra egy másik autó rendszámát tette fel, majd leparkolt vele az egyik utcában. Szerencsétlenségére mire visszaért a panzióhoz, már várták a rendőrök, hogy elszámoltassák. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki jármű önkényes elvétele és egyedi azonosító jel meghamisítása miatt.

A tolvaj azonban nem tanult a hibájából: három héttel később az egyik szórakozóhely elől, egy lezáratlanul felejtett autóból vitt el egy karkötőt, egy karórát és egy pénztárcát. A sértett bankkártyájával többször is vásárolt, összesen 100 000 forint értekben. Pár nappal később pedig ismét elkötött egy kocsit, ez esetben a tulajdonos a járműben tartotta a pótkulcsot, így tudta megszerezni a tolvaj. Az autót körözni kezdték a rendőrök, és ez alkalommal is megtalálták pár óra alatt, ahogy a tolvajt is. A férfit gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették a nyomozók, és vizsgálják, hogy elkövetett-e más bűncselekményt is – írja a police.hu.