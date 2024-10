A vád szerint a kecskeméti férfi 2022 nyarán vasvári, örkényi, szentesi és kecskeméti telephelyekre is betört és az ott lévő teherautókból kiszerelte az akkumulátorokat, emellett több telephelyről szerszámgépeket is magával vitt. Ezenkívül több Kecskeméten parkoló teherautóból és egy autóból is kilopta a járművek akkumulátorait. A férfi alig két hónap alatt több mint 30 akkumulátort lovasított meg.

Vádat emeltek a különös visszaeső akkumulátortolvaj ellen

Fotó: Shutterstock

A vádhatóság tájékoztatása szerint az elkövető betört egy budapesti és egy solymári telephelyre is. A férfi mindkét helyszínről megpróbálta autójával elvontatni az ott álló 850 ezer Ft, illetve közel 3 millió forint értékű lakókocsikat, azonban egyik esetben sem járt sikerrel. Budapesten vontatás közben a lakókocsi kereke elakadt egy csatornában, míg Solymáron egy buckán feneklett meg a kinézett jármű.

A vádlott 2022 júliusában egy éjszaka besurrant egy kecskeméti tanyára, ahonnan egy elektromos rollert, egy gázpalackot és egy gázégőt zsákmányolt, továbbá 2022 augusztusában egy kecskeméti nagyáruház melletti kiállítási területről ellopott egy családi kemping sátrat.

A vádlott a 17 lopás során összesen 6 millió forintot meghaladó vagyont lopott el, melynek közel fele a rendőségi lefoglalásokkal megtérült.

A teherautóból is kilopta az akkumulátort

Fotó: Ügyészség

A férfit korábban nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában és Németországban is elítélték már vagyon elleni bűncselekmények miatt. A vádlott a Magyarországon elismert külföldi ítéletei miatt mostani ügyében már különös visszaesőnek minősül.

Az ügyészség a férfit 15 rendbeli lopás bűntettével, valamint egy-egy rendbeli lopás bűntettének és lopás vétségének kísérletével vádolja és ezért végrehajtandó szabadságvesztést indítványoz ellene – zárta közleményét az ügyészség.