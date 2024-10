A kerékpár is olyan értékünk, aminek a védelme érdekében mindent meg kell tennünk, még akkor is, ha a temetőben elhunyt szeretteink miatt más gondolatok is kavarognak a fejünkben. – Az általános vékony sodrony helyett érdemes biztonságosabb biciklizárt használni. A kerékpár értékének legalább tíz százalékát fordítsuk a zárra – hívta fel a figyelmet Tanács László.