Csak részben ismerte be tettét

A vádlott csak részben ismerte be a tettét. Állítása szerint jogos védelemből verte agyon a férfit, akinek ő soha nem nyújtott szexuális szolgáltatást, de az ominózus estén a sértett ezzel a szándékkal közeledett hozzá. Ezt ő visszautasította, és mivel a sértett erőszakosan közeledett, a keze ügyébe kerülő lábassal ütni kezdte a férfit, míg az összeesett. A kifosztást tagadja.

Sz. Henrietta a bizonyítékok bemutatásakor értetlenségét fejezte ki a csupa vér, és törött lapáttal kapcsolatban, amit az áldozat mellett találtak meg, és ragaszkodott ahhoz, hogy egy lábassal ütötte a férfit. Ugyancsak a bizonyítékok között szerepel, több, határozott irányú véres lábnyom, ami arra utal, hogy elhagyni készült a helyszínt, majd visszafordult és visszament a házba, ahol még az ágyon is véres lábnyomot találtak a nyomozók - ez utalhat arra, hogy pénzért tért vissza a vádlott. A nő azt állítja, hogy a sáljáért fordult vissza.

Elbukott a hazugságvizsgálaton

A tárgyaláson tanúvallomást tett a poligráfos vizsgálatot végző szakértő, aki elmondta, hogy a mélykúti emberölés vádlottja megbukott a hazugságvizsgálaton. A válaszai hitelességét az sem befolyásolja, hogy állítása szerint a vizsgálat előtt kristály nevű dizájnerdrogot fogyasztott - mint egyébként rendszeres kábítószer-fogyasztó -, és sört ivott.

A nő csak részben ismerte be a mélykúti gyilkosságot

Fotó: Horváth Péter

Ruházatát is megsemmisítette az elkövető

Perbeszédek is elhangzottak a tárgyalási napon. Dr. Chiovini Gábor ügyész beszédében kiemelte, hogy a jogos védelemre nincs bizonyíték. Mivel az elkövető napi látogatója volt áldozatának, és rendszeresen nyújtott neki szexuális szolgáltatást, nem meglepő, hogy így közeledett hozzá a férfi azon az estén is. A férfinak nem állt érdekében bántalmazni a nőt, míg az az elkövetőnek érdekében állt megtámadni a férfit, aki menekült az ütlegek elől: a hálószobában kezdte verni a nő, és a menekülőt tovább ütötte, és csak az udvaron hagyta abba az akkor már fekvő férfi bántalmazását. A sérülés az átlagost meghaladó, elhúzódó szenvedést okozott, amit súlyosbított az is, hogy kint hagyta a haldokló férfit a fagyos udvaron.