Egy nemesnádudvari családi házban tűz ütött ki szerda reggel. A katasztrófavédelem munkatársai egy férfi holttestét találták meg az épületben, aki feltehetőleg ön kezűleg vetett véget az életének. Az udvaron egy nő feküdt szúrt sérülésekkel, a mentősök kórházba szállították. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelenleg emberölés kísérlete miatt indított nyomozást, a gyanú szerint családi vita állhat a történtek hátterében – közölte a rendőrség.

A férfi miután megszúrta a feleségét, felgyújtotta az autójukat és a házat is

Fotó: Pozsgai Ákos

Korábban

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, kigyulladt egy személyautó Nemesnádudvaron, a Hunyadi utcában. A tűz egy családi ház tetőszerkezetére is átterjedt. A bajai hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltják a lángokat. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett – közölte a katasztrófavédelem.

Helyszíni információink szerint a családi házban a szülők és a gyerekek laktak. Úgy tudjuk, hogy a szülők között heves vita robbant ki. A helyiek elmondása szerint reggel fél 9 körül lettek figyelmesek a lángokra.

Hivatalosan meg nem erősített információink szerint a férfi késsel támadt az asszonyra, több helyen megszúrta, majd kiment a házból és felgyújtotta az autót. A lángok átterjedtek az épületre is. Az 50 év körüli nőt súlyos állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba. Úgy tudjuk, hogy a gyújtogató férfi magára zárta az ajtót az egyik helyiségben és bennégett a házban.

A helyszínre vonultak a rendőrök és a tűzoltók is

Fotó: Pozsgai Ákos

Az oltási munkálatok még jelenleg is folynak, az épület még most is füstöl. Nemcsak a tetőszerkezet, hanem a teljes épület kiégett és lakhatatlanná vált. A helyszínen dolgoznak a tűzoltóság szakemberei, valamint megérkeztek a rendőrség bűnügyi technikusai is, akik hamarosan megkezdik a helyszínelést a tűzoltókkal közösen.

