A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közlemény szerint a többszörösen büntetett kecskeméti tolvaj idén áprilisban a délelőtti órákban bement egy helyi műkörmös szalonba azzal az ürüggyel, hogy időpontot egyeztessen. A szalonban dolgozó nőnél épp volt egy vendég – az ügy sértettje –, akinek a pénztárcája oldalt, egy hátsó széken volt. Egy óvatlan pillanatban a vádlott a bukszát magához vette és sietősen távozott a szalonból. A tolvajnak azonban csak a pénzre volt szüksége, mert utóbb a pénztárca és az okmányok egy nagyáruház mosdójából előkerültek.

Szépségszalonok vendégeit lopta meg a kecskeméti tolvaj

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

A sikeren felbuzdulva a tolvaj néhány nappal később egy belvárosi kozmetikai szalonba tért be, ahol a vendég – az ügy másik sértettje – a szemét takaró pakolással a kezelőágyon feküdt, míg a kozmetikus a szomszéd helyiségben telefonált. Ezt kihasználva a vádlott felkapta a sértett retiküljét, amiben 28 ezer forint pénz mellett értékes napszemüveg és mobiltelefon is volt. A sértett a kárának megtérítése érdekében a nyomozás során polgári jogi igényt jelentett be.

A szalonok fosztogatója nem sokáig örülhetett „sikerének”, a kecskeméti rendőrök néhány órán belül őrizetbe vették.

Az ügyészség a nővel szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza. Az elfogása óta letartóztatásban lévő vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.