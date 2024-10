A vádlott 2023. január 10-én Jakabszállás felől Kecskeméti irányába haladt teherautóval, a megengedett sebességet túllépve, és nekiütközött egy kereszteződésénél lassan guruló autónak. Az ütközés miatt az autó átsodródott a szemközti sávba, ahol az érkező autó is belecsapódott a sértett járművébe. Az ütközés következtében, a kórházi kezelés ellenére a sértett két héttel később belehalt sérüléseibe, illetve az érkező autó sofőrje nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A baleset azért következett be, mert a teherautó sofőrje a megengedett 70 kilométer/óra sebesség helyett 90-nel haladt.

Egy teherautó és két személyautó karambolozott a jakabszállási halálos balesetben

Fotó: MW-archív

A keddi tárgyaláson dr. Kovács-Pálvölgyi Tímea bírónő kérdésére a bírósági kihallgatáson a vádlott elmondta, hogy több mint 30 éve vezet, ez idő alatt mintegy két-hárommillió kilométert tett meg baleset nélkül. Ugyanakkor szabálysértések miatt több mint 10 büntetőpontja van, valamint büntetve is volt korábban. A vádlott már a júniusi előkészítő ülésen elismerte a bűncselekmény elkövetését, és vallomását a keddi tárgyaláson is fenntartotta.

Az ügyészi perbeszédben elhangzott, hogy az orvosszakértői vélemény szerint a sértett halála és a baleset közvetett okozati összefüggésben áll, ami azt jelenti, hogy két héttel később a balesetben szerzett többszörös sérülése miatt halt meg a kórházban.

Az ügyész enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlott a cselekményt elismerte, megbánta, valamint azt is, hogy baleset nélkül közlekedett az elmúlt több mint 30 évben, illetve egy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik. Súlyosító körülmény a vádlott előélete, a kifogás alá eső közlekedési múltja, illetve az is, hogy halálos baleset okozása mellett egy további személy, az érkező autó sofőrje is megsérült a balesetben.

Dr. Kovács-Pálvölgyi Tímea az ítéletet ismerteti

Fotó: Horváth Péter

Az ügyészség fogházbüntetést indítványozott, végrehajtásában felfüggesztve, illetve közúti vezetéstől való eltiltást, melybe számítsák be a május óta eltelt időt, amióta jogosítványa leadása miatt nem vezetett.

A vádlott védője elfogadta az indítványt, azzal a kitétellel, hogy a második, könnyű sérülés ne legyen az ítélet tárgya.

A vádlott az utolsó szó jogán elmondta, hogy őszintén megbánta tettét, melyben minimális szándékosság sem volt.

Dr. Kovács-Pálvölgyi Tímea bírónő határozatában egy év fogházra ítélte az elkövetőt, két évre felfüggesztve, valamint két évre eltiltotta a vezetéstől, illetve a felmerült bűnügyi költséget is meg kell fizetnie. Az ügyészi indítvánnyal egyezően határozta meg a súlyosító és az enyhítő körülményeket, kiemelve, hogy a baleset és a sértett halála közvetett okozati összefüggésben áll, illetve figyelembe vette azt is, hogy megsérült a szemből érkező autó sofőrje. Az ügyészség, a védelem és a vádlott is tudomásul vette az ítéletet, ezért az jogerős.