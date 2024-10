Közlekedés 21 perce

Majdnem egy ötös lottó főnyereményét fizetik be évente a gyorshajtók Bács-Kiskunban

A balesetek többségének hátterében súlyos szabályszegés áll, de néha egy kisebb hiba is elég ahhoz, hogy szerencsétlenség következzen be. A sebesség helyes megválasztása a közlekedés egyik fontos követelménye. Hétről hétre látható azonban, hogy sokan még mindig átlépik a megengedett sebességet, így egy év alatt majdnem egy ötös lottó főnyereményének megfelelő összeget fizetek be a gyorshajtók.

Bács-Kiskun vármegyében egy hét alatt – az előző időszakkal megegyezően – 53 rendőri intézkedést igénylő baleset történt. Az egyenruhások 24 olyan autóst igazoltattak, akik a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak; közülük négyen balesetet okoztak. A gyorshajtók száma pedig továbbra is magas vármegyénkben. Túlléphette a sebességhatárt, árokba borult autójával egy gyorshajtó Jánoshalmán

Fotó: Pozsgai Ákos Több mint 1700 gyorshajtót fogtak a rendőrök Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 1747 sofőr lépte át. A szabálytalankodóknak legalább 50.000 forint bírságot kell fizetniük, ennek összege extrém gyorshajtás esetén a 468.000 forintot is elérheti. Megnéztük, az elmúlt öt hétben hetente 2300-2800 gyorshajtót fogtak a rendőrök, de volt olyan augusztusi hét amikor 3753-an lépték túl a megengedett sebességhatárt. Óvatos becsléssel is kijelenthető, hogy egy év alatt több milliárd forintot, majdnem egy ötös lottó főnyereményének megfelelő összeget fizetnek be a gyorshajtók Bács-Kiskunban. A szabályokon belül érdemes körültekintően megválasztani a jármű sebességét. Hiszen az út- és látásviszonyok az évszakok vagy az időjárás függvényében percről percre változhatnak, de egy ismeretlen útszakasz is feladhatja a leckét a sofőrnek, így mindig résen kell lennie annak, aki felelősségteljesen vezeti autóját – írja a police.hu. Egy 46 éves jánoshalmi lakos 2024. október 23-án délután Mélykút külterületén, az 5312-es számú úton közlekedett egy BMW-vel. A sofőr az út 45-ös kilométerénél, egy útkanyarulatban – vélhetően a sebesség helytelen megválasztása miatt – lesodródott az útpadkára, ahol kidöntött egy jelzőtáblát, majd nekiment egy fának, végül a kocsi felborult. A 46 éves autóvezető könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

Másnap az 52-es úton történt egy hasonló eset. Egy 43 éves férfi a főút 49-es kilométerénél lement az útpadkára egy Renault-val, és szintén fának ütközött. Ő súlyos sérüléseket szenvedett.

