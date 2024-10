Tompa 2 órája

Fegyvereket rejtett egy szerb apa-fia páros autója, tagadták bűnösségüket

Apa és fia még 2023. november 9-én jelentkezett belépésre a tompai közúti határátkelőhelyen, ahol az autójukban tíz maroklőfegyvert találtak a rendőrök. Akkor tagadták, hogy bármit is tudnának róla, szabadon engedték őket, majd később kiderült, mégiscsak volt közük a lefoglalt fegyverekhez, sőt egy harmadik társuk is volt. Apát és fiát azóta nemzetközi körözés alapján elfogták Bosznia-Hercegovinában, egyiküket már Magyarországra is hozták, a másik ellen a kiadatási eljárás folyamatban van.

Pozsgai Ákos Pozsgai Ákos

A tompai közúti határátkelőhelyen próbálták becsempészni Magyarországra a fegyvereket. A beléptetésnél elrendelt tételes ellenőrzés során az egyenruhások egy rejtekhelyet találtak, amelyből tíz maroklőfegyver került elő. A férfiakat tanúként hallgatták ki. A páros akkor azt állította, hogy az autót kölcsönkapták utazásukhoz, és nem tudtak a titkos rekeszről és a tartalmáról. Ekkor még nem volt bizonyíték a bűnösségükre, így szabadon engedték őket – közölte a rendőrség. Fegyvereket próbáltak átcsempészni a tompai közúti határátkelőhelyen

Fotó: police.hu A Bács-Kiskun vármegyei nyomozók mindenre kiterjedő vizsgálata azonban később megállapította, hogy a apa és fia igenis tudott a fegyverekről, azokat ők rejtették el az autóban.A beszerzett bizonyítékok alapján az is kiderült, hogy a lefoglalt lőfegyverek működőképesek, melyek Magyarországra hozatalához engedély szükséges. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette miatt nyomozást indított a szerb apával és fiával szemben. A kiadatási eljárás lezárását követően, 2024. október 3-án a vármegyei rendőrök őrizetbe vették az apát. Fiát szintén elfogták a bosnyák hatóságok. A kiadatási eljárás folyamatban van. Az apának kezdeményezték a letartóztatását, melyet az illetékes bíróság október 4-én el is rendelt. A nyomozás során kiderült az is, hogy volt egy harmadik társuk is, akivel szemben szintén nemzetközi és európai elfogatóparancsot adtak ki.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!