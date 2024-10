A büntetőügy tíz magyar és 2 szír állampolgárságú vádlottja 2022 márciusa és májusa között csempész cigaretták – köztük közismert elektronikus dohánytermék – üzletszerű kereskedelméből élt. A vádlottak főként az ország középső és keleti részén tevékenykedtek, néhányan közülük korábban hasonló jellegű bűncselekmények elkövetése miatt voltak is büntetve. Az ügyben szereplő vágott dohányt, szálas cigarettát, ízesített e-cigarettákat ismeretlen személyek jórészt az Európai Unión kívülről úgy hozták be az országba, hogy nem adóztak utánuk. A jövedéki terméknek minősülő dohányáru tartására, megszerzésére, kereskedelmére a vádlottaknak nem volt engedélyük. Bizonyos típusú cigaretták hazánkban nem is voltak legálisan forgalomban – írta közleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

A bűntársak szerepe a beszerzési láncokban általában állandó volt, a cél mindannyiuk számára a legnagyobb haszon elérése érdekében a minél olcsóbb beszerzés volt. Egy család három generációja is részt vett az üzletben, a nagyapa ugyanis az unoka által beszerzett csempész cigaretta tárolásában segített, míg az apa a beszerzési lánc második szintjén álló nagykereskedő volt. A vádlottak egymás között kifejezetten erre a célra beszerzett, ún. „munkás” telefonokat használtak, amelyeken „virágnyelven” adták egymás tudtára a beszerzett és értékesítésre váró dohánytermék típusát és mennyiségét. Számlájukra négy hónap leforgása alatt mintegy 860 millió forint jövedéki termék megszerzése és értékesítése írható.

A pénzügyi nyomozók a több helyszínre kiterjedő, összehangolt akció során egyiküknél 72 ezer doboz cigarettát foglaltak le, amelynek értéke meghaladta a 135 millió forintot. Ugyanitt 66 kilogramm finomra vágott dohány és közel 1600 darab nikotin tartalmú e-cigaretta is előkerült.

– Az ügyészség öt férfit különösen nagy értékre, társaikat jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével vádolja. Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni – olvasható a főügyészségi közleményben.