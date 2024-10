Elsőfokon a Kecskeméti Törvényszék járt el a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség vádirata alapján. Az elsőfokú ítélet szerint a férfi a házasságának fennállása alatt, majd annak felbomlását követően is rendszeresen nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott, ittas állapotban pedig – főként a volt feleségével szemben – agresszív megnyilvánulásai voltak, a válást követően előfordult olyan eset is, amikor a nyílt utcán fenyegette meg a nőt életveszélyesen. Az apa alkohol hatása alatt kifejtett erőszakos magatartásának, a szülők közötti veszekedésnek a kiskorú gyermek is rendszeresen tanúja volt. Ezen felül 2019. tavaszán a férfi az apai kapcsolattartás során a késő esti órákban szintén ittas állapotban szexuálisan közeledett az akkor nyolcéves gyermekéhez – közölte a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség.

Hosszú ideig bántalmazta a családját az alkoholista férfi

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

A Kecskeméti Törvényszék az apát szexuális erőszak bűntette, kiskorú veszélyeztetésének bűntette és zaklatás bűntette miatt 3 év fegyházra és 3 év közügyektől eltiltásra, valamint végleges hatályú eltiltásra ítélte minden olyan tevékenységtől, amely kiskorúakhoz köthető. Megszüntette továbbá gyermeke vonatkozásában a szülői felügyeleti jogát.

Az elsőfokú ítélet nem jogerős, az ellen fellebbezést jelentett be az ügyészség az elkövető terhére, hosszabb tartamú szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabása, a férfi és védője pedig felmentés érdekében.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elsőfokú ítélet megalapozott, a férfi cselekményeinek minősítése törvényes, azonban a büntetőeljárás során feltárt körülmények alapján a kiszabott büntetések lényeges súlyosítása indokolt.

Az ügyben másodfokon a Szegedi Ítélőtábla dönt.