A büntetőügy vádlottja egy kecskeméti nő, akin 2020 tavaszán életmentő műtétet hajtottak végre. A nő a felépülését követően rendszeresen keresni kezdte az orvosát, előbb telefonon és e-mailben, később pedig személyesen azért, hogy összejöjjön vele. Az orvos azonban a nő közeledését következetesen elutasította.

Életmentő műtéte óta szerelmével zaklatta a kezelőorvosát

A nő naponta megjelent a férfi munkahelyén, hetente kétszer pedig a belvárosi magánrendelésén, hogy személyesen is kifejezze érzéseit. A zaklató a rendelő előtti lépcsőfeljárón vagy a váróteremben többször is meztelenül mutatkozott a férfi előtt. A zaklató kifigyelte az orvost, és időről-időre követte is. Előfordult, hogy amikor a férfi a rendelője előtt parkoló autójába beszállt, a nő megpróbált mellé bepattanni. Más alkalommal a gyalogosan közlekedő nő az orvos autója elé lépett a zebrára, hogy így kényszerítse őt megállásra. A zaklatásnak rövid időre az vetett véget, hogy a távoltartást be nem tartó nőt letartóztatták. Pár nappal a szabadulása után azonban újból rendszeresen felkereste az orvost, akit legközelebb egy szív alakú lufival a kezében várt a autója mellett – írta a közleményben Dr. Négyessyné dr. Bodó Marianna, főügyészségi csoportvezető ügyész, sajtószóvivő.

Az ügyészség a jelenleg letartóztatásban lévő nőt zaklatás és szeméremsértés vétségével vádolja, ezért vele szemben fogházbüntetés kiszabását indítványozza. Bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.