Tűzesetek 1 órája

A levegőből is figyelnek a kalocsai rendőrök

Több tűzeset is történt az elmúlt időszakban Kalocsán. A vármegyei rendőrség a közösségi oldalán arról számoltak be, hogy ismeretlenek illegálisan helyeztek el szemetet, másrészt fel is gyújtották a hulladékot.

Mint írták: – A helyi tűzoltók jelzését követően a kalocsai rendőrök a megjelölt területeket elkezdték visszatérően ellenőrizni, melybe a rendőrségi drón is csatlakozott. Megkérünk minden kalocsai lakost, hogy segítse munkánkat, ha van bármilyen információjuk a történtekkel kapcsolatban, akkor értesítsék kalocsai kollégáinkat! A levegőből is figyelnek a kalocsai rendőrök

Forrás: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldala