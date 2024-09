Nem messze két gyanús embert vett észre, és az egyikük szalámit akart eladni neki. Megkérte őket, hogy szálljanak be az autóba, és vigyék vissza a holmit a boltba, de a páros a menekülést választotta. A polgárőr a nyomába eredt, elkapta, és visszakísérte. Ekkorra a járőrök is megérkeztek, és előállították a 24 éves férfit a kapitányságra, ahol kihallgatták – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

Lakatlan ingatlanból zsákmányoltak értékeket

Forrás: police.hu

Két héttel később betörésről érkezett bejelentés; az egyik lakatlan ingatlanból két egymást követő napon vittek el ismeretlenek több százezer forint értékben holmikat: gázkazánokat, mosógépet, csaptelepeket, lámpát, mobilklímát valamint mikrót. Kiderült, hogy ezt is a páros követte el, egyiküket pedig még a helyszín közelében el is kapták a járőrök a lopott értékekkel. Előállították a 33 éves férfit, és gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették. Társát pár nappal később szintén elfogták, majd őrizetbe vették a nyomozók, és kezdeményezték a letartóztatásukat. A fiatalabb férfinak több lopás is volt a rovásán, drogériákból és több üzletből is fizetés nélkül távozott.

A vármegyeszékhely rendőrei befejezték a nyomozást, és megküldték az iratokat az ügyészségnek.