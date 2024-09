A középiskolás diákok figyelmét szeretnék felhívni arra, hogy a közlekedés során milyen veszélyek leselkedhetnek rájuk. Különös tekintettel arra, hogy mire figyeljenek, ha hétvégén elmennek egy buliba vagy bármilyen szórakozóhelyre. Fontos, hogy következetesek legyenek, felelősségteljesek és vállalják a döntéseik következményeit is – hangzott el az eseményen. Éppen ezért egy halálos baleset szimulációját nézhették végig a bajai középiskolások.

Halálos baleset: megrendítő szimulációt néztek végig a bajai fiatalok

Fotó: Márton Anna

– Bízom abban, hogy egyrészt a megrendülés miatt, illetve az itt hallott hangok, az áldozat búcsúzása az élettől, a családjától, a barátaitól a későbbiekben bevillan, ha egy ilyen döntést kell meghozni, hogy ki is vezessen haza egy szórakozóhelyről. Vagy hogy ne üljünk ittasan a volán mögé. Azt is láthatták a diákok, ahogy a tűzoltók, a rendőrök és a mentők együtt dolgoznak, érkezik a hullaszállító. Ezek olyan mély nyomot hagyhatnak, ami a megfelelő döntés meghozatalára ösztönzi őket – mondta Börzsényi Zsolt tűzoltó főhadnagy.

Gedovics Zoltán rendőr főtörzszászlós, a Bajai Rendőrkapitányság munkatársa kiemelte: fontos, ha egy társaság közösen megy szórakozni, akkor legyen mindig egy fő, aki bevállalja, hogy vezet és nem fogyaszt alkoholt. Ő a biztosíték arra, hogy a többiek biztonságban, sértetlenül tudnak hazaérni. Bármikor bárkivel megtörténhet közlekedési baleset, de ez elkerülhető, ha megfelelő döntéseket hozunk. Fiataloknál fontos erre felhívni a figyelmet, mert ők bevállalósabbak. Sokkal könnyebben belemennek olyan szituációkba, amilyenbe egy felnőtt, egy idősebb talán már nem.

– Nem csak a buli és a szórakozás van az életünkben. Felelősségteljesen kell viselkedni, és józanul dönteni. Ez a baleset is, mint sok más, megelőzhető lett volna, és vallom azt, hogy a balesetek nagy része megelőzhető, ha felelősségteljesen döntünk, betartjuk a közlekedési szabályokat – tette hozzá.

Nagyon nagy veszélyeket rejt az ittas vezetés

–Komoly veszélyeket rejt az ittas vezetés. Nemcsak azért, mert a reflexek tompulnak, sokkal lassabban reagálunk a veszélyhelyzetekre, hanem azért is, mert ilyenkor ti, fiatalok még inkább bevállalósak lesztek. Könnyebben átmentek a piros lámpán, nem kapcsoljátok be az öveket, és sorolhatnám a szabálysértéseket. Mindenképpen azt javaslom mindenkinek, ha bárhova is mentek gépkocsival, bárhol szórakoztok, mindig tegyétek fel a kérdést: Fogok-e még ma gépkocsit vezetni? És ha a válasz igen, akkor nem fogyasztok semmiféle alkoholt, nem nyúlok semmiféle tudatmódosító szerhez, csak akkor, ha tudom, hogy biztosan nem kell gépkocsiba ülnöm és vezetnem. Hiszen felelős vagyok, nemcsak a saját magam testi épségéért, hanem az utasokért, az utakon közlekedő további személyekért is – fogalmazott Gedovics Zoltán.