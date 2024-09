A vezető hozzátette: a koldulás maga nem jogszabálysértő, de ha valaki megszólítja a járókelőket, vagy utánuk megy, akkor már megvalósítja a jogsértést. Német Zsolt arról is beszélt, hogy nemcsak hajléktalanok koldulnak, hanem jól öltözött emberek is, ahogy a betétdíjas üvegeket is gyűjtik.

Újra lecsapnak a száguldozókra

A kiskörúti száguldozókról is szót ejtett Német Zsolt. Tavasszal sikeres összehangolt akciót tartott a városrendészet a rendőrséggel és a kormányhivatallal a száguldozók és a sufni tuningos autók kiszűrésére, ami sokáig visszatartó erővel bírt, ám mostanra az akkori intézkedés elrettentő mivolta csökkent. Ezért a közeljövőben több ilyen akciót terveznek. Két frekventált hely érintett a gyorsulási versennyel leginkább, az egyik a kiskörút, a másik a nagy Tesco környéke.