Információink szerint a helyi általános iskola három diákja lefogták társukat és egy botot nyomtak a végbelébe. – A kisfiam rettenetesen sírt, amikor rákérdeztünk a történtekre. Én magam is sokkos állapotba kerültem, amikor tudomásomra jutott, mi is történt, bár még ma sem tisztázott, hogy pontosan hogyan is történt meg ez a vérlázító dolog – mondta hírportálunknak az édesapa, akinek szeme telefut könnyel, amikor megkérdeztük, hogy vannak most. Azt mondta, az iskola nem értesítette, a bántalmazó gyerekek egyikének szülője szólt neki. Az édesapa arról is beszámolt, hogy gyermeküket annyira megfélemlítették a társai, hogy nem a bántalmazásról nem mert szólni senkinek. Amikor a szülei megtudták a hírt, rögtön az SBO-ra rohantak. A sérülés láttán és a történtek miatt az orvos azonnal értesítette a rendőrséget.

A Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola épülete

Fotó: Márton Anna

A bántalmazással kapcsolatban az iskola is vizsgálatot indított

Bögi István András polgármester a történtekkel kapcsolatban közleményt adott ki.

„Az elmúlt héten településünkön történt esettel kapcsolatban polgármesterként, és nagybaracskaiként tájékoztatom Önöket. Az egész közösséget megrendítette a gyermekek közötti agresszió. Minden esetben sajnálatos és elítélendő minden olyan cselekmény, amely a gyermekek fejlődését, testi, lelki egészségét, biztonságát veszélyezteti. A szóban forgó ügyben az intézmény a kivizsgáláshoz szükséges minden intézkedést megtett. Értesítésre került a rendőrség és a gyermekvédelmi hatóság, valamint tudomásom szerint folyamatban van az iskolában a szükséges eljárás. Mélységesen felháborít a gyermekek közötti és a gyermekek elleni erőszak minden formája. Az Önkormányzat a településen lévő intézményekkel együtt mindent elkövet, a szükséges hatóságok bevonásával, hogy ilyen cselekmények ne fordulhassanak elő. Mivel a szóban forgó esetben kiskorúak érintettek, ezért a rájuk vonatkozó adat-, személyiségvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint további információ az ügyben nem adható” – olvasható a polgármester közleménye Nagybaracska közösségi oldalán.