A bíróság által megállapított tényállás lényege szerint a vádlott édesanyja 2022. augusztus 19-én munkavégzés miatt Ormosbányáról Fülöpjakabra költözött az élettársával. Ezért megkérte a vele régóta bizalmas viszonyban álló, és a vádlottat születése óta jól ismerő barátját, hogy a távolléte alatt gondoskodjon a fiáról. A sértett 2022. szeptember 12-én kérelmezte a Kazincbarcikai Járási Hivatalnál, hogy a vádlottat a barátja a családjába fogadhassa. Ezt a döntését a vádlott nehezményezte, úgy érezte, hogy az édesanyja elhanyagolja.

A baltás gyilkost 11 év börtönre ítélték

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A 15 éves fiú egy iskolai verekedésben felmerült szerepe miatt 2022 szeptemberében a vele kapcsolatban álló szociálpedagógusnak visszatérően arról számolt be, hogy ölni akar, „leszámol mindenkivel, aki bántotta”, de az ártatlan áldozatok megölése is folyamatosan foglalkoztatta. Mások előtt is kategorikusan hangoztatta, hogy „az ölés a küldetése”, rajzainak állandó témája a vér, a fájdalom, valamint a halál és az ölés volt. 2022 őszén készített egy halállistát is, amelyen első helyen az édesanyja volt.

Az édesanyja a családba fogadás iránti kérelmét végül 2022. november 8-án visszavonta és magához vette a fiát.