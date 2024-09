A többszörösen büntetett előéletű férfi 2023. augusztus 27-én éjjel bemászott egy kecskeméti iskola udvarára. Észrevett egy autót, amelyben benne volt a slusszkulcs, sőt, az iskola kapujának távirányítója és a tulaj iratai és bankkártyája is. A férfi kapva kapott az alkalmon, az autót azonnal elvitte, és először Lajosmizse, valamint Ócsa felé hajtott. Ezeken a településeken több boltban is fizetett a talált bankkártyával, majd a célállomása Békésszentandrás volt, ahol a rendszámtáblákat leszerelte a kocsiról, amit ott is hagyott. Az autót később a rendőrök lefoglalták és a tulajdonosnak kiadták, így a lopással okozott kár részben megtérült – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A férfi az egyik kecskeméti iskola udvaráról autót lopott

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A férfi további bűncselekményeket is elkövetett. Kecskeméten egy nő bankkártyáját találta meg, és ahelyett, hogy azt leadta volna, vagy visszaadta volna a tulajdonosnak, szűk félóra alatt 7 különböző üzletben is vásárolt összesen 33 ezer forint értékben.

A férfi ámokfutása itt még nem ért véget. Még 2023 augusztusában két kerékpárt is ellopott, pedig azok le voltak zárva. Még korábban, júliusban feltört egy autót, ahonnan ellopta a rádiósmagnót, az üléshuzatokat, valamint a gyorsindítót is.

Tabletet is lopott a férfi. Az egyik áruház pultjáról emelte el az okoseszközt, amivel fizetés nélkül távozott. Ezután ugyanazon nagyáruházban táskájába rejtett termékekkel próbált meg távozni, először sikeresen, második alkalommal viszont a biztonsági őrök kiszúrták, de így is elmenekült.

Az ügyészség a férfit letartóztatta, és többek között 5 rendbeli lopás bűntettével, folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével, illetve egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével és lopás vétségével vádolja. Vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozzák.