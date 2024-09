A dunai árhullám miatt Bács-Kiskun vármegyében is forgalomkorlátozások, útlezárások vannak érvényben. A rendőrök nem csupán az úton közlekedőkre, hanem a térség erdőségeiben élő vadakra is vigyáznak. Annak érdekében, hogy ember és állat egyaránt biztonságban legyen, az 55-ös főút Baja és Pörböly közötti szakaszán az esti órákban motoros rendőrök felvezetésével lehet csak közlekedni. Erre szükség is van, szombat este is sok vad szorult az árvíz miatt az úttestre vagy épp az út menti területekre.

Menekülnek az árvíz elől a vadak Bajánál

Forrás: police.hu

Szeptember 22-én 22:00 óra és szeptember 23-án 04:00 óra között a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárják. Az arra közlekedők – a forgalom nagyságától függően – arra számíthatnak, hogy mind Pörböly, mind Baja irányából 20 kilométeres sebességkorlátozás mellett kizárólag rendőri felvezetéssel haladhatnak át a fenti időszakban az érintett útszakaszon.

Az árvíz miatti forgalomkorlátozás fokozott figyelmet igényel

Vasárnap is a nap többi időszakaszában 60 kilométeres sebességkorlátozás mellett fokozott óvatossággal közlekedhetnek az 55-ös főút Pörböly és Baja közötti szakaszán. Továbbra is kéri a rendőrség, hogy az érintett területen a lezárás időszakán túl is különleges figyelemmel közlekedjenek a fokozott vadveszély miatt, ugyanis az érintett terület melletti erdőkből az ár elől menekülő vadak gyakrabban bukkanhatnak fel az úton és annak közelében.

A hétvégén további forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra lehet számítani a dunai árhullám miatt. Ezekről is folyamatosan tájékoztatást ad a rendőrség.