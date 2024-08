A vádirat szerint a három vádlott – a Kunszentmiklós környékén élő pár, valamint a nő ismerőse – 2024. január 28. napján autóval Tiszakécskére ment, ahol az albérlete előtt várták a férfi ismerősét, az ügy egyik sértettjét. Amikor az ismerős megérkezett, megkérték, hogy egy üzleti lehetőség megbeszélése miatt üljön be az autójukba. Itt a férfit felszólították, hogy 200 ezer forintért vegyen tőlük rézhulladékot – derül ki a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleményéből.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Mivel a férfi az ajánlatot elutasította, a mellette ülő fiatalabb férfi vádlott elővett egy körülbelül 10 centiméter pengehosszúságú kést, azt a sértett nyakához emelte és életveszélyesen megfenyegette a férfit, akitől a 200. ezer forintot és azt követelte, hogy engedje be őket a házába. A fenyegetést a nő is megismételte. Ennek hatására a sértett bement a két elkövetővel – a nővel és ismerősével – a házba. A vádlottak itt arra kényszerítették a sértettet, hogy engedje be őket az ingatlan egyik elkülönített lakrészébe is, ahol az ügy másik sértettje lakott. A férfi ennek is eleget tett.

Miután az elkövetők bejutottak a másik lakrészbe, a fiatalabb férfi vádlott a sértett állítólagos tartozására hivatkozva, késsel a kezében a mobiltelefonja átadására kényszerítette, majd egy alkalommal megütötte a másik sértettet. Ezután a fiatalabb férfi vádlott a másik sértett ruházatát, táskáját, majd az egész lakást átkutatta és még egy mobiltelefont, pár darab ékszert, egy fejhallgatót és egy hangfalat vett magához. A két vádlott végül az ingatlan tulajdonosának felszólítására hagyta el a házat és beszálltak az idősebb férfi vádlott által vezetett autóba, majd a helyszínről – a közel 100 ezer forintnyi ingósággal – távoztak.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő vádlottak közül az idősebb férfit csoportosan, bűnsegédként elkövetett rablás bűntettével, míg a nőt és a fiatalabb férfit 2 rendbeli felfegyverkezve, csoportosan elkövetett rablás bűntettével vádolja és mindhárom vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza.