Ott épülőfélben volt egy 8 négyzetméteres fészer. A házat és az ipari csarnokot ezzel kívánták összekötni. Ennek a sávalapjai és téglafalai álltak, és János helyezte fel a falakra a tetőszerkezetet és a bádogborítást, valamint kifestette az épületet. Az épületrész betonozási munkálatai azonban nem készültek el. Az volt a terv, hogy vasbetonnal kötik össze a járdával, előtte tömöríteni kellett a talajt, amire az aljzatbetont ráhelyezik.

Józsi bácsi és K. Péter a fészer alapjába betonozta a holttestet

János vallomásában megemlítette, hogy egy alkalommal Józsi bácsi nem az intézetben kereste őket munkával, hanem a strandon kereste fel őket nyáron, és arra kérte őket, hogy dupla pénzért azonnal menjenek hozzá betonozni. János nemet mondott, K. Péter viszont vállalta a munkát. A 8 négyzetméteres fészer betonozását végezték ketten, ami azért is különös volt, mert Józsi bácsi rendesen nem vett részt ilyen munkákban. Közösen keverték be a betont, a fiatalember talicskával vitte be a betont a fészerbe, de egyszer a talicska kereke megbicsaklott, és előbukkant egy nejlonfólia, és a fólia alól bűz áradt, illetve egy gyermek holttestét vélte felfedezni K. Péter. Ekkor számon kérte munkáltatóját, aki először mindezt nem értette, majd stílust váltott, és pénzt adott a fiúnak hallgatásáért cserébe, illetve megfenyegette azzal, hogy az intézményben nevelkedő testvérével együtt rosszul jár, ha erről valakinek beszél. Erről János vallott a rendőrségnek néhány héttel ezelőtt, mondta el Petőfi Attila vezérőrnagy. A vallomás azért volt fontos, mert Till Tamás kerékpárral megtett útja minden bizonnyal érintette az ingatlant. Illetve a kerékpárt a telek határában találták meg 2000. szeptember 17-én.