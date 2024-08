Az őrnagy kiemelte: elengedhetetlen, hogy a strandra vitt mobiltelefonon legyen képernyőzár azért, hogy ha eltulajdonítanák, ne tudják feloldani és műveleteket végezni vele, és a bankkártya mellett pedig ne legyen felírva a pin kód.

Az őrnagy szerint jó megoldás lehet a vízálló okosóra, amivel fizetni is lehet, így az kiváltja a hagyományos órát és a bankkártyát is, és a vízbe is magunkkal vihetjük. Vannak olyan strandok, ahol pedig a napozó standokhoz rögzített tárolót lehet bérelni.

Tanács őrnagy kihangsúlyozta, hogy a biztonsághoz a fürdőzési szabályok betartása is hozzátartozik, szabadstrandokon csak a kijelölt területen fürdőzzön mindenki, a szabályokat betartva. Aki nem tud úszni, ne kockáztassa épségét a mélyvízben. Gyerekekre különösen vigyázni kell a strandon, és sem gyermeket, házi kedvencet egy percre se hagyjunk zárt autóban – hangsúlyozta a bűnmegelőzési szakember, aki azt is elmondta, hogy a strandolók biztonságára az iskolaőrök is vigyáznak, akik a megye legfrekventáltabb strandjain járőrszolgálatot látnak el a nyári időszakban.

A Strand Police is részt vesz a nyári bűnmegelőzésben

Szalai Andrea címzetes rendőr őrnagy, a Kecskeméti Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály Eljárásgyorsító és Megelőzési Alosztály kiemelt főelőadója hozzátette: az 50 órás közösségi szolgálatukat töltő diákok is vigyázzák a strandolók biztonságát a Kecskeméti Fürdő területén. 2023-ban hívták életre közösen a Hírös Sport Nonprofit Kft.-vel a Strand Police programot, melynek kereteiben a diákok strand felügyeleti szolgálatot látnak el a páros járőrözés során, illetve fürdőhöz tartozó parkolókat is ellenőrzik. A fiatalok fehér pólót és Strand Police feliratú fehér baseball sapkát viselnek, munkájukat az iskolaőrök koordinálják. Szalai Andrea őrnagy elmondta, hogy a fiatalok két műszakban látják el szolgálati feladataikat 9 és 19 óra között. Idén közel 50 diák jelentkezett a július 1-től augusztus 16-ig tartó programra.