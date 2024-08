Egy 16 és egy 15 éves soltvadkerti fiút vettek őrizetbe a rendőrök lopások miatt hétfő este. A nyomozás adatai szerint pár nappal korábban, strandolás közben arra szánta el magát a két kamasz, hogy felpróbálják az egyik fürdőző őrizetlenül maradt nadrágját. A fiatalok megörültek, hogy tökéletes méretű a frissen szerzett ruhadarab, bónuszként pedig egy telefont, valamint indítókulcsot találtak a zsebében. A tolvajok felhagytak a fürdőzéssel és a parkolókhoz mentek, gondolták, furikáznak egyet. A kulcs indítógombjának folyamatos nyomkodásával el is jutottak a keresett gépkocsihoz, amivel útra keltek. Az „akció” nem tartott sokáig, pár utcányira megállt alattuk a jármű, pechükre műszaki hibás lett – derül ki a rendőrség közleményéből.

Autókat és kerékpárokat is loptak a fiatalok

Fotó: police.hu

A fiatalok elhatározták, hogy a nap további részét ismerősüknél töltik Kiskőrösön. Az útra másik közlekedési eszközt választottak, bicikliket loptak az egyik bevásárlóközpont mellől. A kétkerekűeket nem zárták le, így könnyedén elvitték őket.

Három nappal később elhatározták, hogy ismét lecsapnak a strandon, és találtak is egy táskát, amire nem figyelt a gazdája. A hátizsákban ez alkalommal is lapult egy kocsikulcs, amivel egy újabb autót vehettek birtokba. Ez alakommal egészen Tabdiig hajtottak, ahol egyikük kedvesét is elvitték furikázni. Az út nem volt zökkenőmentes, a rutintalan sofőr az egyik ház falának hajtott, így jelentős kár keletkezett az autóban.

A kiskőrösi rendőrök a helyi polgárőrökkel közösen keresték az elvitt járművet és a tolvajokat. Végül a szolgálatirányító parancsnok bukkant a nyomukra pár órával később Kiskőrösön. A rendőrök előállították és őrizetbe vették a kamaszokat, majd gyanúsítottként hallgatták ki. Az autókat és a kerékpárokat megtalálták és visszaadták tulajdonosaiknak. A fiataloknak felelniük kell a bűncselekmények elkövetéséért.

Helyezzük biztonságba értékeinket a strandon!

A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a strandon a törölköző nem védi meg értékeiket a tolvajoktól, használják inkább az értékmegőrzőt! Fürdőkbe, strandra csak a szükséges pénzt vigyék magunkkal, az autókban pedig ne hagyjanak látható helyen táskát, vagyon- és értéktárgyat!