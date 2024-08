Amikor is azon a napon hajnalban ittas állapotban összefutott vele egy belvárosi italüzletben. Akkor is követelte tőle tartozásának megadását. A sértett a vasútállomásra ment a Nagykőrösi utcán keresztül, ahová a vádlott követte és többször felszólította a vádlott, hogy adja meg tartozását, de állítása szerint a sértett azt mondta, csak pénzért ad kristályt. Erre a vádlott adott neki háromezer forintot, amit a sértett eltett, de drogot nem kapott. A Noszlopy Gáspár parkban aztán rátámadt a sértettre, többször megütötte, földre vitte, levette róla az övtáskát, és eltekert.

Ellentmondásba keveredett a fiatal férfi

A vádlott vallomására alapozva nem vitatta a kábítószerbirtoklást és fogyasztást, valamint a háromezer forint átadását hangsúlyozta. A rablást viszont vitatta, állítva azt, hogy valójában az enyhébb megítélés alá tartozó önbíráskodást követte el, mivel csak pénzét és a neki járó kábítószert akarta elvenni, illetve visszavenni.

A 3 ezer forinttal kapcsolatban többször is ellentmondásba keveredett. Korábban azt állította, hogy a 3 ezer forintot, és még 600 forintot elvett, amit elköltött, máskor pedig azt mondta, hogy csak a drogot akarta elvenni. Az ellentmondást a fiatal férfi azzal magyarázta, hogy akkor ittas állapotban volt. A szakértői vizsgálat a marihuána hatóanyagát is kimutatta a vádlott szervezetében.

A vádlott azt is elmondta, hogy az iratokat kirakta egy padra, azokkal nem akart visszaélni. Mint fogalmazott, sajnálja amit tett, akkor szenvedélybeteg volt, de ma már nem az, és ragaszkodott ahhoz, hogy nem követett el rablást.

A hamis drogért nem járt pénz

Tanúként hallgatták meg a sértettet. Ő tagadta, hogy kábítószert árult volna. Azonban azt elismerte, hogy mosószert adott el kábítószer helyett a vádlottnak, és másoknak is, átverve őket. Ezzel kapcsolatos filozófiáját is megosztotta: mint fogalmazott, „az ilyen hülyének mindegy” – utalt a vádlottra és a többiekre. Azt is mondta, hogy nem kapott pénzt a hamis drogért, mert kiderült, hogy a vádlottnak nincs pénze. Tagadta azt is, hogy a rablás estéjén 3 ezer forintot adott volna neki a vádlott, és kábítószert sem tudott adni neki. A verekedés során felrepedt a szája és zúzódásos sérüléseket szerzett az arcán, míg ő bicskájával megvágta támadója kezét.