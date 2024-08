Egy kántor tett bejelentést a rendőrségre, miszerint két férfi betört az egyik kiskunfélegyházi plébániába idén januárban.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

A bejelentő azt is elmondta, hogy a szentmise alatt, az utcán állva két férfit látott kijönni az épületből. Az ismeretlenek különböző irányba indultak, egyikük éppen felé, ezért amikor odaért leszólította. Megkérdezte, hogy kit kerestek, mire az ismeretlen azt felelte, hogy az egyik idősebb atyát és közben idegesen a ruháját takargatta. A következő pillanatban sietősen távozott, a kántornak viszont gyanús lett a viselkedése, ezért követni kezdte. A férfi egy kocsihoz ment, amiben már várta a sofőr és amint beszállt, el is hajtottak. Az egyházi segítőnek szerencsére volt elég lélekjelenléte, hogy lefényképezze a kocsi rendszámát, majd értesítette a rendőröket.

A helyszínelésnél kiderült, hogy közel egymillió forintot vittek el a tolvajok a plébániából, ahova az ajtó benyomása után jutottak be. A nyomozók elemezni kezdték a környék térfigyelő kameráit, a járműre pedig körözést adtak ki, és még aznap megtalálták Tökölön. A kocsi 59 éves gazdáját elfogták és őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozás során arra is fény derült, hogy két társa volt, egyiküket – egy 51 éves szigetszentmiklósi férfit – pár nappal később szintén elfogtak és őrizetbe vették. A harmadik – egy 44 éves hódmezővásárhelyi férfi – pedig elfogatóparancs segítségével lett meg Budapesten februárban. Őt a társaihoz hasonlóan őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A nyomozást a napokban fejezték be a rendőrök, az iratokat pedig megküldték az ügyészségnek vádemelési javaslattal – írja a police.hu.