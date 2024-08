Összeütközött két személyautó kedd délután Lajosmizsén, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Szent Lajos utca kereszteződésében. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. A mentők két embert szállítottak kórházba – közölte a katasztrófavédelem.

Kigyulladt a hulladékfeldolgozó Kiskunhalasnál

Fotó: Pozsgai Ákos

Polc égett egy áruházban kedd délután Baján, a Gránátos utcában. A helyszínen lévők a tüzet egy porral oltóval eloltották, az épületet kiürítették. A bajai hivatásos tűzoltók a tűzzel érintett területet átvizsgálták, a még izzó részeket eloltották és az áruházat átszellőztették. Személyi sérülés nem történt. Az esettel kapcsolatosan tűzvizsgálati hatósági eljárás indult.

Tűz ütött ki egy hulladékkezelő-telepen kedd délután Kiskunhalas külterületén, Alsószállás pusztán. Teljes terjedelmében égett a nagy alapterületű csarnok egyik oldala, a tűz a tetőszerkezetre is átterjedt, és meggyulladt a felhalmozott szemét is. A kiskunhalasi, a kiskunmajsai, a kiskőrösi és a kalocsai hivatásos tűzoltók nyolc vízsugárral eloltották a tüzet. A tűzoltók munkáját több erőgéppel is segítették. A tűz környezetében több ponton méréseket végzett a tolna vármegyei katasztrófavédelmi mobillabor, ezek során sehol sem mutattak ki a lakosságra káros vagy veszélyes anyagot a levegőben. A tűzeset során senki nem sérült meg.