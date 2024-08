Kedden 3 óra körül riasztották a tűzoltókat a hulladéklerakóhoz, ahol nagy mennyiségű műanyagszemét égett. A tűzesethez a kiskunhalasi hivatásos tűzoltókon kívül Kiskunmajsáról és Kiskőrösről is vonultak egységek Több fecskendővel oltották a lángokat és nagy teljesítményű vízszállító tűzoltóautó is bevetettek. Úgy tudjuk, hogy kedden délután a dolgozók nagy részét, akik a hulladékválogatásában vesznek részt, hazaküldték és biztonsági okokból a telepre érkező szemétszállító járművek is a lerakón kívül parkolhattak le.

Több település tűzoltóit riasztották a halasi lángokhoz

Forrás: Pozsgai Ákos

A lángok nagy részét sikerült elfojtani, azonban még szerdán is folynak az utómunkálatok, hiszen az átizzott szemét még több helyen ég, füstöl.