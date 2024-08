Tűz ütött ki egy hulladékkezelő telepen, Kiskunhalas külterületén, Alsószállás pusztán. Teljes terjedelmében ég egy nagy alapterületű csarnok egyik oldala, és a tűz a tetőszerkezetre is átterjedt. Meggyulladt a felhalmozott szemét is. A kiskunhalasi és a kiskunmajsai hivatásos tűzoltók hat vízsugárral oltják a lángokat, és a helyszínre tart több más egység is – írja a katasztrófavédelem.

Hulladékfeldolgozó ég Kiskunhalasnál

Fotó: Pozsgai Ákos

Helyszíni információink szerint a hulladéklerakó dolgozóinak nagy részét haza küldték. A munkagépekkel kiálltak a telephelyről.

Fotók hamarosan!