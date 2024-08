Információink szerint nem új keletű problémáról van szó, az említett trágyatárolóban, amely egy közeli sertéstelephez tartozik, korábban is vesztek oda vadak, ilyen nagy számban azonban még soha nem pusztultak. A Felsőszentiváni Vadásztársaság elnöke szerint vélhetően a rendkívüli szárazság miatt közelíti meg most több vad a tározót, amely azonban nincs bekerítve, így az állatok akadálytalanul jutnak a másfél méter gazzal körbevett, évek óta használaton kívüli mederhez. A közelben ugyan húzódik egy csatorna, az idei nyáron azonban az is kiszáradt, a vadásztársaság ezért a meglévő betonitatókon túl is itatókat helyezett el az földes utak mentén, hogy eltereljék a vadakat a tározó közeléből.