A férfi nem gondolta, hogy mutatványát kamerák is rögzítik, melyek fel is kerültek a közösségi médiára. A feljelentést követően nem volt nehéz dolguk a rendőröknek, mivel az autó rendszáma is felismerhető volt a felvételen. A felelőtlen sofőr is érezte, hogy lebukott, és nem várta meg, hogy a rendőrök becsöngessenek hozzá, hanem besétált a kapitányságra, ahol feladta magát és beismerő vallomást tett. A férfival szemben pénzbírságot szabtak ki, valamint több hónapra eltiltották a járművezetéstől.

A zebrán történteket egy másik – még folyamatban lévő – eljárás keretén belül vizsgáljak a rendőrök.