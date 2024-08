A vádirat szerint a négy bajai férfi 2022 novemberében együtt betört egy Baja környéki településen található ingatlanba, ahová többször is visszatértek. Végül három autót, három motorkerékpárt, 7 robogót, egy autószállító trélert és több szerszámgépet loptak el. Összesen 3 millió forintot is meghaladó kárt okoztak ezzel a két tulajnak.

A felvétel az egyik betörésnél átvágott kerítésről készült

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A négy férfi közül hárman további lopásokat is elkövettek. Egyikük egyetlen nap alatt betört egy autószerelőműhelybe és egy telephelyre is. Egy autó mellett zsákmányolt akkumulátorokat, közel 100 liter gázolajat, gumiabroncsokat és számos szerszámot is.

A másik két férfi együtt három bajai ingatlanra tört be, az egyik helyre ráadásul kétszer is. A két vádlott mindhárom helyszínről ellopott 1-1 autót, emellett a visszatérően fosztogatott ingatlanról magukkal vittek számos szerszámot és szerszámgépet, valamint mázsányi vasanyagot is. Az elkövetők az egyik ellopott autó rendszámtábláját később az egyikük birtokában lévő ugyanolyan típusú autó rendszámtáblájára kicserélték.

Ez a két vádlott a zsákmányuk egy részét, egy ismerősük – az ügy ötödik vádlottjának – tanyájára vittek, azért, hogy azokat ott elrejtsék, majd értékesítsék. A férfi tudta, hogy a hozzá vitt dolgok lopásból származnak, ennek ellenére vállalta azok elrejtését és még azok értékesítésében is közreműködött, a lopott dolgokat lefényképezte, majd internetes csoportokban eladásra hirdette. Két autót és motorkerékpárt sikerült is eladnia. A páros egyik tagjához még további két lopás kapcsolható, amelyeket már egyedül követett el. Egy Baja környéki tanyáról egy vemhes birkát, míg egy bajai ingatlanról egy motort vitt magával.

Az ügyészség a lopást elkövető négy férfit 7, 5-5, illetve 2 rendbeli lopás bűntettével, valamint kettőjüket egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével is, míg ötödik társukat pénzmosás bűntettével vádolja és valamennyiükkel szemben szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza.

A vádlottak bűnösségéről a Bajai Járásbíróság fog dönteni.