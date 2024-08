Elsőként egy telephely nyitott melléképületéből veszett nyoma 100 liter gázolajnak és 120 kilogramm vörösréznek, majd három nappal később egy tanyára tört be valaki, aki 700.000 forint készpénzt zsákmányolt. Nem sokra rá egy autókereskedés irodájából tűnt el egy laptop és több szerszám, valamint egy raktárépületbe is bement valaki, ám ez esetben a riasztó megzavarta az elkövetőt. Augusztusban arról kaptak hírt a rendőrök, hogy egy teherautó tanksapkáját lefeszítette egy ismeretlen tolvaj és lecsapolt belőle 200 liter gázolajat és 15 liter AdBlue adalékot, illetve egy nyitva felejtett kocsiból is eltűntek a hangszórók – írja a police.hu.

Közel egy tucat bűncselekményt követett el a páros egy hét alatt

Forrás: police.hu

A rendőrkapitányságon nyomozócsoport alakult, aminek tagjai adatokat gyűjtöttek és tanúk után kutattak az elkövető mielőbbi beazonosítása érdekében. A szálak összefutottak, a bizonyítékok alapján pedig a rendőrök úgy sejtették, hogy ugyanaz a személy követte el a bűncselekményeket. A bűnügyi állomány mellett a rendészeti állomány tagjait is bevonták a keresésbe, akik megragadták az alkalmat és lecsaptak a tolvajra, amint az hibázott. Legutóbb ugyanis egy autót kötött el az egyik tanya udvaráról, amit az egyik közeli dűlőn találtak meg a rendőrök. A helyszín közelében kiszúrtak egy korábbi intézkedésekből már jól ismert férfit, akit igazoltattak. Később kiderült, hogy ők követték el a bűncselekményeket és egy évvel fiatalabb társa segítette, ezért előállították a duó tagjait a rendőrkapitányságra. A 28 és 27 éves helybéli férfit gyanúsítottként hallgatták ki és vizsgálják, hogy elkövettek-e más bűncselekményeket is.