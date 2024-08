Szerda délután mintegy háromezer négyzetméteren lángolt az ipari mennyiségben összehordott szemét a Polgár utca mögötti gazos, nádas területen a Dongér-völgyi út mellett – számoltunk be róla. A halasi tűzoltók több egységgel vonultak a helyszínre, hogy eloltsák a lángokat. A tűz lakóházakat veszélyeztetett és a közelben egy benzinkút is van. Öt vízsugárral és kézi szerszámokkal sikerült megfékezni a lángokat.

Házakat is veszélyeztettek a felcsapó lángok

Fotó: Nagy-Biblia Tamara

A köztérfigyelő kamerák felvételeit elemezték a városi rendészet munkatársai, így rövid időn belül sikerült beazonosítani a gyújtogatókat.

– Az oltás közben végzett adatgyűjtést a kamerafelvételek is segítették, így az azonosítás sikeres volt, az elkövetőket nem kell keresnünk, mert tudjuk, hogy kik ők – írta a város közösségi-oldalán Kuris István László alpolgármester, aki beszámolt arról is, hogy a városháza munkatársai márciusban hatósági szemlék alkalmával az ingatlannál, ahol most felcsaptak a lángok, rendőri intézkedést kértek, mert a gyanú szerint lopták az áramot az ott lakók.

Június 25-én végzést hozott az önkormányzati hatóság és elrendelték az ingatlan hulladékmentesítését, már sokadik alkalommal. Mivel azonban a kijelölt határidőig nem takarították el a szemetet, július 25-én közigazgatási bírságot szabtak ki, a fizetési határidő a héten járt le. Az ingatlan lakói közül egy nőről és egy férfiről gyanítják, akiknek a pontos személyazonosság ismert a hatóságok előtt, hogy felgyújtották a hatalmas mennyiségű, illegálisan lerakott és tárolt hulladékot. Az ügyben a városháza munkatársai a feljelentést előkészítették – közölte az alpolgármester.

Az önkormányzat megrendelésére 2018 áprilisában a Polgár és a Sáros utcák mögötti területeken korábban folytak rekultivációs munkálatok, az évtizedek alatt felgyülemlett, szintén ipari mennyiségű szemetet elszállították a szegregált városrészek felzárkóztatását célzó, félmilliárd forint összegű pályázati keretből, mintegy 18 millió forint értékben. Munkagépekkel hordták el innen a hulladékot és tisztították meg a talajt az évtizedes szennyeződéstől.