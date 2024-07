Frissítve (16.57): - Eloltották a lángokat Szabadszálláson

Az egy udvar közepén, négy egységből álló ingatlan két részét érintette, és a közelben lévő raklapokra, valamint műanyag termékekre is áterjedt a tűz, amelyet négy vízsugárral fékeztek meg a solti hivatásos és a helyi önkormányzati tűzoltók. Az egységek kihoztak több gázpalackot az épületből. A tűzesethez riasztottak egy kiskőrösi hivatásos rajt és egy dunaújvárosi vízszállító járművet is. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett – írja a katasztrófavédelem.

Korábban írtuk:

Kigyulladt egy melléképület Szabadszálláson, a Duna utcában, a Gárdonyi utcánál. Teljes terjedelmében ég az ingatlan. A helyi önkormányzati tűzoltók oltják a lángokat, de elindult a helyszínre egy hivatásos raj Soltról, egy vízszállító Dunaújvárosból és a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is – írja a katasztrófavédelem.