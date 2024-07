Frissítve (18.50):

Nagyjából háromezer négyzetméteren a szeméttelep oldala gyulladt ki Kiskunhalas és Balotaszállás között. Kiskunmajsai, kiskunhalasi, kisteleki, kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal oltják a tüzet, a helyszínre tart a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi mobil labor is. A rajok munkáját erőgép is segíti, billenős teherautó pedig homokot hord a helyszínre – közölte a katasztrófavédelem.

A halasi tűzoltók több egységgel is a helyszínre siettek

Fotó: Pozsgai Ákos

Korábban írtuk:

Több száz négyzetméteren lángol Kiskunhalason, a Szegedi úti hulladéklerakó. A halasi tűzoltók több egységgel vannak a helyszínen és oltják a lángokat. A munkájukat nehezíti az erős szél, ami a füstöt Balotaszállás irányába fújja. A tűzoltók munkáját munkagépek is segítik.

Információink szerint riasztást kaptak a halasi tűzoltók Kunfehértóra is, ahol 6-7 hektáron ég az erdő aljnövényzete az üdülő falutól nem messze. A halasi tűzoltók ott is kint vannak és úgy tudjuk, hogy más települések tűzoltóit is riasztották oda.