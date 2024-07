Vármegyénkben rövid időn belül többször érkezett jelzés szabadtéri tüzekkel kapcsolatosan, melyeket csak nagy létszámú tűzoltó volt képes megfékezni. Bács-Kiskunban július 1-je óta összesen 73 esetben riasztották a tűzoltókat szabad területen keletkezett tűzhöz. Kovács Andrea elmondta, hogy a tüzek eloltásához 53 órára volt szüksége a tűzoltóknak, összesen 222 tűzoltójármű vonult. A négy hét alatt összesen 534 586 négyzetméter terület égett le.

Megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek

Fotó: Pozsgai Ákos

Fenyves égett Császártöltésnél

Július 13-án déli 12 óra után pár perccel érkezett a jelzés, hogy Császártöltés külterületén fenyves aljnövényzete ég. A tűzesethez kalocsai, kiskunhalasi, kecskeméti, bajai és paksi hivatásos, keceli, kiskőrösi önkormányzati, valamint császártöltési önkéntes tűzoltókat riasztottak. Az egységek tíz vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd délután 5 órára eloltották a lángokat. A beavatkozást a Bács-Kiskun vármegyei tűzoltósági főfelügyelő irányította. Az oltást segítette a bajai, a kiskőrösi, a kalocsai és a szekszárdi vízszállító is. A 10,5 hektáros erdőtagból megközelítőleg hat hektáron égett az aljnövényzet és egy 12 éves fenyves.

Az idei legnagyobb tűz Kunadacson égett

Az idei év eddigi legnagyobb területet érintő tüze július 29-én délután keletkezett. Mintegy ötven hektáron égett az avar, borókás, erdő aljnövényzete Kunadacs közelében. A tüzet a szabadszállási önkormányzati és önkéntes, valamint a kecskeméti, a solti, a ceglédi, a kalocsai, a paksi és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók oltották el a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával. A tűz oltását munkagépek is segítették. A délelőtti órákban még több egység is dolgozik a helyszínen, utómunkálatokat végeznek.

A négy hét alatt leégett terület nagysága ezzel a tűzesettel 1.034.586 négyzetméterre emelkedett.

Fokozott figyelmet kérnek

Kovács Andrea kiemelte továbbá, hogy fokozott figyelemmel kell eljárni a szabadtéri tevékenységek és a közlekedés során is. Minden nyílt lánggal vagy nagy hőfejlesztéssel járó tevékenység csak fokozott gondossággal végezhető. – Fontos és közös érdek, hogy a most tapasztalható nagyon száraz időszakban ne veszélyeztessék tűzgyújtással járó tevékenységükkel magukat és másokat! A szabadtéri tüzek amellett, hogy a természetben és az épített környezetben is kárt okoznak, személyi sérüléssel is járhatnak. Kérjük, hogy hívják fel ismerőseik, szomszédaik és rokonaik figyelmét, hogy ne égessenek ebben a száraz időben. A gyermekekre is fokozottan oda kell figyelni, megtanítani nekik, mit szabad és mit nem. A tűz nem játék – hangsúlyozta.