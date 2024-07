A közlemény szerint Kis Zsolt pénzügyőr százados, Dr. Csendőr Gábor pénzügyőr főhadnagy és Lévai Roland pénzügyőr főtörzsőrmester július 10-én a délutáni órákban épp az M5-ös autópálya mérlegállomásának közelében ellenőriztek, amikor egy hatalmas csattanásra lettek figyelmesek. A forgalom alig néhány perc alatt besűrűsödött a sztrádán, ezért a járőrök a helyszínre siettek, hogy megakadályozzák a további baleseteket. Kiderült, hogy egy 26 éves nő a szalagkorlátnak ütközött, amelynek következtében fejsérülést szenvedett.

Lévai Roland, Kis Zsolt, Dr. Csendőr Gábor

Forrás: NAV

A járőrök azonnal intézkedtek: amíg egyikük értesítette a mentőszolgálatot, addig a többiek felmérték a sérült nő állapotát. A pénzügyőrök a sebet fertőtlenítés után bekötötték, és a mentőszolgálat kiérkezéséig a nő sokkos állapotát úgy enyhítették, és segítették légzésszabályozását, hogy kortyonként vízzel itattak vele. Mint azt a NAV írta: több munkatársuk is rendelkezik sérült beteg ellátását támogató, modern képzéssel. A speciális segítségnyújtást a járőrök önként tanulják, hogy rendkívüli helyzetekben is eljárhassanak, segíthessenek, mivel nem csak közúton vagy köztereken, hanem különböző munkaterületeken és gyakran életveszélyes szituációkban is helyt kell állniuk.