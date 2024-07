A helyszínre a halasi hivatásos tűzoltók is vonultak, akik feszítővágóval szabadították ki a szorult helyzetből a kisteherautót. A magasságkorlátozó táblát egyébként néhány napja cserélték újra, mert a korábbit is elsodorta egy teherautó. Ahogy a korábbi esetnél, úgy most sem történt személyi sérülés, a helyszínre a halasi rendőrök is kivonultak.

Fotó: Pozsgai Ákos