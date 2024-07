Dél után nem sokkal egy álló buszt előzött a személyautó, amikor előtte hirtelen átszaladt a kisgyerek és az autó elütötte. Helyszíni információink szerint a gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett.

Álló busz előtt szaladt át egy kisgyerek, amikor egy autó elütötte Halason

Fotó: Pozsgai Ákos

Véget ért a tanév, azonban a nyári szünidő alatt is számtalan veszély leselkedik a gyerekekre – figyelmeztetett már korábban is a rendőrség. Nyáron megnő a gyerekek száma a parkok, bevásárlóközpontok, strandok környékén, és mivel többnyire csoportosan jönnek-mennek, nem mindig körültekintőek. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a legtöbb gyermekbaleset a nyári hónapokban történik, és a 10-14 éves korosztály a legveszélyeztetettebb. Gyakoriak ilyenkor a kerékpáros balesetek is.