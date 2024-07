Kidőlt egy hatalmas fa a Budai úton, a benzinkútnál található kereszteződés közelében, elárasztotta a víz az aluljárót, és számos fa kidőlt vagy megdőlt.

Kidőlt fa és leszakadt vezeték a Budai Úton

Fotó: Beküldött fotó

– Épületekre dőlt, letrört és útra dőlt fákról kaptunk bejelentést a vihar nyomán, de eddig ezek egyike sem szólt életveszélyről. Egy olyan bejelentés érkezett, miszerint egy ember autójára dőlt a fa, de szerencsére a tulajdonosa nem ült benne – mondta érdeklődésünkre Varjassy László tűzoltó alezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője.

Kidőlt fa a Budai úton, a benzinkútnál található kereszteződés közelében

Fotó: Beküldött fotó

A helyettes szóvivő azt is elmondta, hogy a Gátér és Lakitelek közötti képzeletbeli vonal területéről érkezett a legtöbb bejelentés, belevéve Kiskunfélegyházát is, de amint elérte a vihar Kecskemétet, onnan is egyre több bejelentés futott be a katasztrófavédelemhez. Azonban ez nem tömeges káresemény, mert nem érte el a kritériumnak számító 30 esetet. Kecskemét környékét tekintve még Lajosmizséről jött bejelentés viharkárról.

Kecskeméten az említett Budai úton kívül – ahol a tűzoltók már felvágták a kidőlt fát, és annak eltakarítása zajlik –, a Batthyány utcáról érkezett bejelentés, Katonatelepen pedig jég esett.

Több közműszolgáltatással kapcsolatos jelzés is befutott a lakosságtól, vezetékre dőlt fákról is jött bejelentés – mondta Varjassy alezredes.