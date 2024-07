A nagy meleg hatásait az alkoholhoz lehet hasonlítani. – Nyáron a magas hőmérsékleti értékek fáradtságot és figyelemösszpontosítási nehézséget okozhatnak, hajlamosak lehetünk lassabban és rossz döntéseket hozni – figyelmeztetett Farkas Attila.

Az alkohol okozta bátorság általában nagyobb sebességet hoz elő az emberekből, illetve fél másodperccel is megnőhet a reakcióidő, ami 50 kilométer/órás tempónál azt jelenti, hogy 8-10 méterrel később kezdődhet el a fékezés. Ez komoly mértékben növeli a balesetveszélyt. Ha 50-nel haladva éppen le tudtunk fékezni egy elénk kilépő ember előtt, akkor 60-as tempóval ugyanebben az esetben akár 30-40 kilométer/órával is elüthettük volna a gyalogost. A logika azt diktálná, hogy a 10-zel megnövelt sebesség ekkora becsapódást is okoz, de ez nem így van, hiszen fékezés esetén nem egyenletes a jármű lassulása. Az autó a fékút elején kevésbé, annak a végén intenzívebben lassul. Ittasan vagy fáradtan erre szinte lehetetlen felkészülni.