Beszámoltunk róla, hogy súlyos tömeges baleset történt csütörtök reggel nyolc óra tájban az 52-es főúton Izsák térségében. Egy kavicsot szállító teherautó két kamionnal és több személyautóval ütközött és felborult egy furgon is. Három mentőhelikopter és több mentőautó is érkezett a helyszínre, a tűzoltók is nagy erőkkel vonultak a balesethez.

Nyaralni tartó szolnoki család volt az egyik részese az Izsák közelében csütörtök reggel történt tömegszerencsétlenségnek

Fotó: Pozsgai Ákos

Helyszíni információink szerint a kavicsot szállító teherautó előbb egy szemből érkező kamion visszapillantó tükrét sodorta le, majd a mögötte érkező vegyi anyagokat szállító kamionnal ütközött oldalról. A kamion után érkező személyautó még időben megállt, de a mögötte érkező autót már elsodorta a teherjármű, úgy tudjuk, hogy ebben az autóban utazott a szolnoki család, a járművük az árokba csapódott és felborult. A teherautó is az árokba sodródva állt meg.

Információink szerint a személyautót vezető fiatal édesapa a helyszínen életét vesztette, a sérült családtagokat kórházba szállították. Úgy tudjuk, hogy súlyosan sérült a sódert szállító teherautó vezetője is, valamint a felborult furgonban sérültek meg a legtöbben. Az eddigi információink szerint összesen 11 sérültet szállítottak mentőhelikopterrel és mentőautóval kórházba, többen nem az ütközés során sérültek meg, hanem mérgezés gyanújával kerültek kórházba azok közül, akik a baleset sérültjeinek a segítségére siettek és a szivárgó vegyi anyagoktól lettek rosszul.

Információink szerint akkumulátorsavat, kénsavat és hipót szállított a kamion, a rendőrség teljes szélességében lezárta a baleset helyszínét, a katasztrófavédelem védőzónát jelölt ki a szivárgó mérgező anyagok miatt. A helyszínre hosszú órákon át még a baleseti helyszínelőket sem engedték be, a tűzoltók speciális egysége is csak védőruhában közelítette meg a roncsokat, a vegyi anyagokat szállító kamion körül terjengő erős szúrós szag miatt.

A vegyi mentesítés délután öt órára jutott olyan szintre, hogy a rendőrség helyszínelői elkezdhették a nyomok rögzítését, a katasztrófavédelem szakemberei azonban ekkor is folyamatosan mérték a helyszínen a levegő minőségét.