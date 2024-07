Megyeszerte tapasztalható a kerékpárlopás, melynek száma a település nagyságával nő. Vidéken nagyobb biztonságban van a kerékpárunk, a városokban és a nagyvárosokban elterjedtebb a kerékpárlopás – mondta Tanács László címzetes rendőr őrnagy, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának főelőadója. Tanács László azt javasolja, hogy a megyeszékhelyen fokozottan figyeljünk a kerékpárok biztonságára, és még rövid időre se hagyjuk lezáratlanul a biciklit.

Szalai Andrea és Tanács László őrnagyok

Fotó: Horváth Péter

Lépcsőházakban történik a legtöbb kerékpárlopás

A főelőadó elmondta, hogy nappal nyilvános helyekről, míg éjszaka a lakóhelyekről tűnik el a legtöbb kerékpár. Általában frekventált helyekről, boltok, bankok, intézmények környékéről lopnak sok kerékpárt, illetve a mélygarázsokból, társasházi lépcsőházakból és a tárolókból is sok bicikli tűnik el. A biciklik nagy része nincs lezárva, így nagyon könnyű dolguk van a kerékpár tolvajoknak. Az ellopott kerékpárok jelentős részét zárt helyekről, főleg lépcsőházakból, kerékpár tárolókból, sőt garázsokból viszik el, ahol jellemzően nem zárják a tulajdonosok. Ezért mindenképpen javasolt a biztonságosnak hitt otthoni helyen is rögzíteni a biciklit.

Szánjuk rá a pénzt a jó zárra

Tanács őrnagy kiemelte: az sem mindegy, hogy mivel zárjuk le a biciklit, hiszen különböző zárnyitási technikákkal, vagy az acélsodronyt elvágva is lopnak kerékpárokat. A kerékpár értékének 10-20 százalékát fordítsuk a megfelelő biztonságot adó zár megvásárlására. Tanács őrnagy azt javasolja, hogy egyszerre két, eltérő típusú, és jó minőségű zárat használjunk, és az első és a hátsó kereket is zárjuk le, mindenképpen rögzített elemhez. Azért jó, ha két fajta zárat használunk – például egy drótsodronyost és egy U-alakú merev típusút –, mert a kerékpártolvajok általában egyféle szerszámmal dolgoznak, és ha ki is nyitják az egyik zárat, a másik típus még fogja a biciklit – hangsúlyozta az őrnagy, és hozzátette, hogy tapasztalatuk alapján a drótsodronyos zár átvágása a legjellemzőbb elkövetési mód.