A vád szerint a lajosmizsei anya és lánya 2018. óta abból éltek, hogy lajosmizsei lakókörnyezetükben „kristály” fantázianevű dizájner droggal kereskedtek. 2022 szeptemberében, korábbi börtönbüntetéséből szabadulva csatlakozott hozzájuk a nő fia, az ügy harmadik vádlottja. A családtagok a drogot 0,1 gramm tömegű pakkokba porciózva, ezer forintért árulták.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

A börtönviselt férfi 2023 tavaszán az egyik rokonát futárként vonta be az ügyletbe és a tevékenységéért alkalmanként 30 ezer forintot fizetett. A futár rokonnak a felesége is segített a fogyasztók kiszolgálásában. A kiterjedt kereskedelmi láncon keresztül a jelentős mennyiség alsó határának háromszorosát meghaladó mennyiségű kristályt értékesített. A családi bűnszövetség emellett további, hozzájuk rokoni szálakkal kötődő személyek részére is értékesített, akik viszonteladóként a saját lakókörnyezetükben terítették a drogot.

Az ügy összesen nyolc vádlottja rendszeresen kiskorúaknak is adott el a pakkokból, volt, akinek egy év leforgása alatt legalább kétszázszor.

A Bács-Kiskun vármegyei nyomozók a droghálózat felgöngyölítése során a vádlottaktól dizájner drogot, készpénzt és a csomagoláshoz használt eszközöket foglalt le.

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Az ügyészség a többszörös visszaesőnek számító férfit bűnszövetségben, jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével vádolja. Társainak is a pszichoaktív anyaggal visszaélés súlyosabban minősülő – bűnszövetségben, tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek átadással elkövetett – bűntette miatt kell felelniük. Bűnösségükről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.