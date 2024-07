Az autó tulajdonosa az egyik iskola belső, zárt udvarában parkolt le, ezért úgy gondolta, nem lehet baj, ha nem zárja le autóját. Igen ám, csakhogy benne maradt a slusszkulcs és a kapunyitó, ezt kihasználva egy szemfüles tolvaj ellopta az autót. A tulajdonos ráadásul az utastérben tartotta az iratait és a bankkártyáját, amivel közel egy tucat tranzakciót hajtott végre az elkövető, mire a férfinek feltűnt a lopás. Értesítette a rendőröket, akik az egyik bankautomatára szerelt biztonsági kamerának köszönhetően hozzájutottak a gyanúsított arcképéhez, és azonosították – írja a police.hu.

Egy 29 éves férfit vettek őrizetbe a rendőrök 2023. augusztus 27-én, mivel elkötött egy járművet Kecskeméten.

Forrás: police.hu

Körözni kezdték a férfit és a kocsit, pár órával később pedig Békésszentandrásról jött a hír, hogy egy helyi körzeti megbízott megtalálta az autót. A rendőr nem dolgozott aznap, de gyanús lett neki a rendszám nélkül parkoló jármű, amiről kiderült, hogy a kecskeméti nyomozók keresik. Nem telt el sok idő, és a tolvajnak is a nyomára bukkantak, elfogták és Kecskemétre szállították, hogy őrizetbe vegyék. A jármű csomagtartójában két kerékpárt találtak a rendőrök, ezeket is a vármegyeszékhelyről lopták el két nappal korábban. Lefoglalták és visszaadták őket a tulajdonosoknak.

A nyomozás során fény derült arra, hogy a férfi nem tétlenkedett a nyáron, több bűncselekményt is elkövetett. Az egyik trafikban egy iPadet vitt el a pultról, egy parkoló kocsiból pedig kivette a rádiót. Bemászott egy családi ház nyitott ablakán, és elvitt egy televíziót, egy hangszórót és egy elektromos cigarettát. Az egyik pénzintézet előtt pedig egy bankkártyát talált, amiről több tízezer forintot leemelt. Az egyik bevásárlóközpontban többször is megfordult, rendszerint telepakolta a táskáját az áruház termékeivel, és fizetés nélkül távozott. A tolvajnak 10 rendbeli lopás miatt kell felelnie. A nyomozást a napokban fejezték be a rendőrök, és vádemelést javasolnak.